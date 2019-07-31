РУСАДА объяснило увеличение количества нарушений со стороны атлетов

Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентсва (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая рассказала о том, почему увеличились нарушения со стороны спортсменов, передает РИА «Новости».

В последнее время стало больше нарушений, которые связаны с заполнением системы ADAMS и пропуском допинг-тестирований. Стоит отметить, что уже рассматривается вариант, при котором спортсменов будут наказывать уже за вторые предупреждения в антидопинговой системе. Сейчас действует правило, согласно которому за три флажка (пропуск допинг-теста) атлету грозит дисквалификация.

«Количество нарушений и флажков возросло, причины две: первая – по-прежнему есть халатное отношение самих спортсменов и некоторых федераций, потому что их задача тоже мониторить ситуацию и не допускать равнодушного отношения. С другой стороны, это и работа целого ряда наших подразделений», — заявила Пахноцкая.

Ранее сообщалось, что чемпион России по тяжелой атлетике дисквалифицирован за допинг.