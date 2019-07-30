Реванш Макгрегор — Альдо может состояться на UFC 244 в Нью-Йорке

Супербой между Конором Макгрегором и Жозе Альдо может пройти на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 244 в Нью-Йорке.

Противостояние планируется в рамках легкой весовой категории, сообщает TalkMMA.

Турнир же пройдет на легендарной арене «Мэдисон-Сквер Гарден» в Нью-Йорке.

Стоит отметить, что в первом поединке 12 декабря 2015 года Конор нокаутировал оппонента за 12 секунд.

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