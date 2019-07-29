«Зенит» готов платить футболисту «Барселоны» €6,5 млн за сезон

Петербургский «Зенит» готов предложить нападающему «Барселоны» Малкому контракт с зарплатой €6,5 млн за сезон, передает Goal.

По информации издания, на футболиста также претендует дортмундская «Боруссия», однако немецкий клуб не готов повторить предложение сине-бело-голубых.

Отмечается, что в каталонской команде 22-летний игрок зарабатывает около €4 млн.

В сезоне-2018/19 Малком принял участие в 24 матчах за «Барселону» во всех турнирах. В активе игрока четыре мяча и две передачи.

Ранее в «Зените» рассказали о переговорах по трансферу игрока «Барселоны».