«Зенит» готов платить футболисту «Барселоны» €6,5 млн за сезон
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Петербургский «Зенит» готов предложить нападающему «Барселоны» Малкому контракт с зарплатой €6,5 млн за сезон, передает Goal.
По информации издания, на футболиста также претендует дортмундская «Боруссия», однако немецкий клуб не готов повторить предложение сине-бело-голубых.
Отмечается, что в каталонской команде 22-летний игрок зарабатывает около €4 млн.
В сезоне-2018/19 Малком принял участие в 24 матчах за «Барселону» во всех турнирах. В активе игрока четыре мяча и две передачи.
Ранее в «Зените» рассказали о переговорах по трансферу игрока «Барселоны».