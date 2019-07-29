Квят: спустя три года с моих плеч свалился груз

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят дал комментарий по поводу прошедшего Гран-при Германии, передает «Би-би-си».

В минувшем заезде россиянин стал третьим. Это первый подиум гонщика за последние три года.

Квят заявил, что не был уверен в том, что вновь станет призовым гонщиком после того, как покинул «Торо Россо» и стал пилотом по развитию «Феррари».

«Честно говоря, было очень тяжело. Я был на сто процентов уверен, что с Формулой-1 покончено. Но жизнь показывает, что, на самом деле, можно многого доиться упорным трудом. После трех сложных лет я, наконец, почувствовал, что с моих плеч свалился груз», — рассказал российски гонщик.

Ранее сообщалось, что «Ред Булл» не будет менять Пьера Гасли на Квята.