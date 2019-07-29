Жена Мамаева назвала отца футболиста причиной продажи машины

Алана Мамаева, супруга футболиста национальной команды России Павла Мамаева, рассказала, куда ушли заработанные ее мужем деньги, сообщает «СтарХит».

«Пора ответить на вопросы. Отец Паши забрал все деньги. На Пашину просьбу вернуть деньги семье ответил: «Выйдешь — заберешь». Паша сказал мне продать одну из машин», — написала бывшая модель в одной из социальных сетей.

Не так давно жена спортсмена выложила на своей страничке в Инстаграме пост, где объявила о продаже одного из автомобилей семьи Мамаевых. В интернете сразу появилось большое количество комментариев, отговаривающих потенциальных покупателей от приобретения машины. Пользователи подозревали, что полузащитник неоднократно нарушал на ней правила дорожного движения, а штрафы не оплачивал. В итоге Алана публикацию удалила.

30-летний игрок сейчас отбывает срок в исправительной колонии и выйдет на свободу 6 ноября 2019 года.

Ранее сообщалось, что известный российский комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, как он относится к находящимся в исправительной колонии футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.