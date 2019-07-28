Квят стал третьим на Гран-при Германии «Формулы-1»

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят стал третьим на 11-м этапе чемпионата мира по автогонкам в классе «Формула-1».

Первым пришел бельгийский гонщик команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен. На второй строчке расположился немецкий пилот Себастьян Феттель из команды «Феррари».

Стоит отметить, что для российского гонщика этот подиум — третий в карьере. И первый раз он входит в тройку лидеров в составе «Торо Россо».

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.

Ранее Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при.