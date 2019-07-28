Сборная России стала третьей в медальном зачете на ЧМ по водным видам спорта

Сборная России заняла третью строчку в медальном зачете чемпионата мира по водным видам спорта, сообщает ТАСС.

В активе российских спортсменов 30 наград — 12 золотых, 11 серебряных и семь бронзовых.

Стоит отметить, что большая часть золотых медалей — девять — была завоевана в синхронном плавании.

Первое место в общем зачете заняла команда Китая, завоевавшая 30 наград — 16 золотых, 11 серебряных и три бронзовые. Больше всего наград (36) завоевала сборная США, ставшая второй (15-11-10).

Ранее сообщалось, что пловчихи из США выиграли эстафету с мировым рекордом.