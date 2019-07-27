Легендарный боксер Чавес-младший стал жертвой вооруженного нападения
Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Хулио Сезар Чавес-старший стал жертвой вооруженного нападения, сообщает BoxingScene.
Инцидент произошел в Мексике.
Сообщается, что победитель более ста поединков на профессиональном ринге находился в салоне автомобиля вместе со спутником по имени Хорхе Пенья, когда к ним подъехало несколько мотоциклистов.
К голове легендарного бойца нападавший приставили пистолет. Таким образом, им удалось забрать наручные часы дорогого бренда, телефоны и цепочки.
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