Гризманн признался, что в постели думает об игре с Месси

Новичок «Барселоны» Антуан Гризманн поделился ожиданиями от начала испанского чемпионата.

Француз не может дождаться первых совместных матчей с лидером сине-гранатовых Лионелем Месси.

«Когда я лежу в кровати, начинаю представлять, как буду играть с Лео Месси и как мы будем забивать голы», — цитирует Гризманна Marca.

Стоит отметить, что переход Гризманна из «Атлетико» в «Барселону» может быть заблокирован, так как «матрасники» сделали соответствующий запрос.

Ранее нападающий «Реала» получил травму в матче с «Атлетико».