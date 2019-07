Хавбек «Арсенала» рассказал о своем состоянии после нападения

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил рассказал, как чувствует себя он и его одноклубник Сеад Колашинац после нападения неизвестных 25 июля.

Инцидент случился, когда футболисты припарковались около одного из ресторанов Лондона. Двое мужчин на скутерах, вооруженные ножами стали угрожать игрокам. Стоит отметить, что пока Озил бегал за помощью в ресторан, Колашинац попытался справиться с грабителями собственными силами. Ему удалось заставить их сбежать.

«Сеад Колашинац, моя жена Амина и я снова в порядке после вчерашнего инцидента в Лондоне. Спасибо за все ваши сообщения поддержки, ребят», — написал Озил в твиттере.

Ранее полиция Лондона прокомментировала нападение на игроков «Арсенала».

.@seadk6, my wife Amine and me are doing well again after yesterday's incident in London. Thanks for all your supporting messages guys. ❤ #M1Ö pic.twitter.com/ffu48rS9AY