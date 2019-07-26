Вдова баскетболиста НБА призналась в его убийстве

Бывшая супруга баскетболиста НБА Лоренцена Райта Шерра Райт призналась в убийстве своего мужа спустя девять лет после его смерти, сообщает Reuters.

25 июля Райт признала себя виновной в соучастии в предумышленном убийстве своего супруга и была приговорена к 30 годам тюремного заключения.

Тело баскетболиста было найдено 28 июля 2010 года в Кольервилле. Сообщалось, что он ушел из дома 18 июля, а на следующий день позвонил в экстренную службу. Во время разговора прозвучало 11 выстрелов. Примечательно, что об этом звонке оператор сообщила только спустя восемь дней.

Только в 2017 году был найден пистолет, из которого был застрелен баскетболист. Был арестован Билли Тернер, а позднее и Шерра Райт. Им предъявили обвинения в убийстве.

Сообщается, что мотивом для женщины было получение страховых выплат после смерти Райта в размере $1 млн.

Ранее сообщалось, что родственники Максима Дадашева хотят доставить тело боксера в Петергоф.