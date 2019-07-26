Родственники Дадашева хотят доставить тело боксера в Петергоф

Родственники российского боксера Максима Дадашева собираются перевезти тело спортсмена из США в Петергоф, где он жил, сообщает ТАСС.

Об этом проинформировали в команде боксера.

«На данный момент не создается препятствий для отправки тела в Россию. Планируется, что оно будет доставлено в Петергоф, где жил Максим», — сказал источник, знакомый с ситуацией.

Дадашев скончался 23 июля в результате травм, которые он получил в бою 20 июля. Сообщалось, что по ходу поединка против Субриэлем Матиасом у боксера также был инсульт.

Ранее комментатор Геннадий Орлов выступил против ММА из-за гибели Дадашева.