В «Локомотиве» рассказали о настрое на дерби с ЦСКА

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков рассказал о настрое на дерби с ЦСКА, передает газета «Известия».

Встреча состоится в рамках третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) 28 июля в 19.00 по московскому времени.

«Тьфу-тьфу-тьфу, держу пальцы скрещенными и надеюсь, что у нас будет достаточно эмоций на дерби с ЦСКА. Потому что мастерство точно есть. Главное, чтобы была эмоциональная заряженность. Уверен, что к такому матчу тренерский штаб сумеет правильно подвести команду», — заявил Мещеряков.

По итогам двух туров у ЦСКА в активе три очка, а у «Локомотива» — четыре.

Ранее экс-президент «Локомотива» отреагировал на слова Семина.