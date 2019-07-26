Россия потребовала от США прекратить дискриминацию российских спортсменов

Российское посольство в США потребовало от Госдепартамента США прекратить дискриминацию российских спортсменов. Это связано с тем, что российская теннисистка Светлана Кузнецова столкнулась с проблемами при получении американской визы.

Россиянка не сможет принять участие в турнире в Вашингтоне, действующей победительницей которого является.

«Очередной жертвой «затянувшихся административных процедур» при получении американской визы стала известная российская теннисистка Светлана Кузнецова, которая должна была принять участие в турнире Citi Open, стартующем в ближайшие выходные в Вашингтоне.

Возмущены продолжающейся практикой воспрепятствования участию наших спортсменов в крупных соревнованиях, проходящих на территории США», — говорится в сообщении российского посольства на Facebook.

Ранее посольство России в США направило ноту протеста из-за проблем с визой у Кузнецовой.