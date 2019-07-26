Комментатор Орлов выступил против ММА из-за гибели Дадашева

Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов в эфире «Эхо Москвы в Петербурге» выступил против смешанных боевых искусств из-за гибели российского боксера Максима Дадашева, скончавшегося в результате тяжелых травм после боя.

Он также отметил, что заниматься боксом необходимо только после 15-16 лет и под наблюдением врачей.

«Это трагедия. Боксом надо заниматься очень аккуратно и под большим наблюдением врачей. И начинать надо не раньше 15-16 лет. Каждый удар в голову — это сотрясение мозга, спросите у любого врача. А есть же еще ММА… И это еще транслируют по телевидению!

Я уже не раз говорил, что все это рождает ген агрессии в обществе. Но люди ходят на это смотреть, на этом зарабатывают деньги. Что же это за вид спорта такой, что бьют и руками, и ногами? Это только бизнес, зарабатывание денег, а человек уже никого не волнует», — заявил Орлов.

Дадашев скончался в больнице после операции из-за отека мозга.

Ранее Ломаченко почтил память погибшего боксера Дадашева.