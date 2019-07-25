Погибший боксер Дадашев пережил инсульт во время боя

На странице российского боксера Максама Дадашева в инстаграме появилась запись, согласно которой спортсмен пережил инсульт во время поединка с пуэрториканцем Сабриэлем Матиасом, передает «Чемпионат.com».

Отмечается, что данные об инсульте появились из заключения врачей, проводивших операцию. В записи отмечается, что, продолжая бой, Дадашев продемонстрировал силу духа, волю к победе и характер воина.

«Пересмотрите этот бой и знайте, что когда вы задаетесь вопросом, как Макс с его уровнем защиты пропускает столько ударов, согласно заключению оперировавшего его врача, он уже перенес инсульт и продолжал бой, испытывая страшную, нечеловеческую боль, теряя ориентацию, но он не сдался, он миллион раз поднимался с колен от ударов судьбы, шел вперед и никогда не сдавался!» — написано в инстаграме Дадашева.

Дадашев скончался 23 июля. После боя с Матиасом ему стало плохо, из-за чего он был доставлен в больницу. Врачи провели ему трепанацию черепа, однако спасти боксера не удалось.

Ранее сообщалось, что Международная федерация бокса (IBF) запустила сбор средств для семьи Дадашева.