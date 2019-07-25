IBF объявила о сборе средств для семьи погибшего Дадашева

Международная боксерская федерация (IBF) начала сбор средств для помощи семье российского боксера Максима Дадашева, скончавшегося в США, передает ТАСС.

По информации агенства, владеющего заявлением организации, IBF дала старт сборам средств, которые пойдут на помощь родственникам погибшего спортсмена.

«Боксер Дадашев был единственным кормильцем для своей семьи. У него остались жена и двухлетний сын, это очень трудное время для них, поэтому наша организация хотела бы оказать им поддержку. IBF будет собирать средства для семьи в течение следующих нескольких недель. Пожалуйста, не стесняйтесь делиться этой информацией со всеми, поможет любая сумма пожертвований», — говорится в обращении.

19 июля Дадашаев бился за звание обязательного претендента на пояс Международной боксерской федерации с пуэрториканцем Сабриэлем Матиасом. После 11 раунда тренер боксера, американец Бадди Макгирт остановил поединок, так как увидел, что частота пропускаемых россиянином ударов становится опасной для жизни.

28-летнего спортсмена моментально доставили из арены в больницу, где ему сделали трепанацию черепа. На третий день пребывания в медицинском учреждении Дадашев скончался от остановки сердца.

Ранее сообщалось, что экс-чемпион мира в тяжёлом весе по версии WBA, а ныне депутат госдумы Николай Валуев призвал не винить бокс в смерти Дадашева.