Нурмагомедов прокомментировал смерть Дадашева
Действующий чемпион UFC в лёгком весе, российский боец Хабиб Нурмагомедов прокомментировал смерть боксера Максима Дадашева, сообщает Sport24.
Спортсмен выложил пост на своей официальной странице в социальной сети Instagram.
«Этот случай нам еще раз доказывает, что спорт — это не самое главное, есть вещи куда важнее. Каждый раз когда я вижу или слышу такие новости я начинаю ненавидеть этот спорт, в котором мы друг друга бьем», — сказал Нурмагомедов.
«Все временно, слава, деньги, титулы, и вся наша жизнь, мы все уйдем с этого мира, никто не останется. Стоит задуматься. Терпения всем родным и близким Максима», — добавил он.
Максим Дадашев 19 июля участвовал в поединке за звание обязательного претендента на пояс Международной боксерской федерации с пуэрториканцем Сабриэлем Матиасом. На 11-ом раунде его тренер остановил бой, так как видел, что количество ударов, пропускаемых боксером, становится опасным для жизни.
28-летнего спортсмена отвезли в больницу, где сделали трепанацию черепа. На третий день пребывания в медицинском учреждении Дадашев умер от остановки сердца.
Ранее сообщалось, что бывший чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) Руслан Проводников назвал настоящим воином погибшего боксера Дадашева.
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Этот случай нам ещё раз доказывает, что спорт это не самое главное, есть вещи куда важнее. Каждый раз когда я вижу или слышу такие новости я начинаю ненавидеть этот спорт, в котором мы друг друга бьем. Все временно, слава, деньги, титулы, и вся наша жизнь, мы все уйдём с этого мира, никто не останется. Стоит задуматься. Терпения всем родным и близким Максима. Творите добро и пусть Всевышний вознаградит нас за наши дела и поступки в следующей жизни, и простит нам наши грехи.