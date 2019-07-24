Экс-игрок «Ливерпуля» требует от WADA £13 млн за разрушенную карьеру

Бывший защитник «Ливерпуля» Мамаду Сако подал в суд на Всемирное антидопинговое агентство (WADA), сообщает The Guardian.

По информации издания, французский футболист требует от организации £13 млн за то, что из-за их ошибки в допинг-тестировании серьезно пострадала его карьера.

В апреле 2016 года в организме Сако был обнаружен жиросжигающий препарат. Футболист был дисквалифицирован на 30 дней, из-за чего он не смог принять участие в финале Лиги Европы, а также не попал в состав французской сборной на чемпионат Европы.

Позднее дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оправдал Сако, так как найденное вещество не было в запрещенном списке WADA.

В сентябре 2017 года Сако был продан в лондонский «Кристал Пэлас». Защита футболиста считает, что статус новой команды влияет на стоимость имиджевых прав футболиста.

В ответ WADA утверждает, что защитник потерял место в «Ливерпуле» не из-за допинг-скандала, а в связи с проблемами в дисциплине и натянутыми отношениями с главным тренером Юргеном Клоппом.

Ранее трехкратный олимпийский чемпион по плаванию китаец Сунь Ян отказался комментировать обвинения в допинге.