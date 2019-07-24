«Ювентус» обыграл в серии пенальти «Интер»
Туринский «Ювентус» в серии пенальти переиграл миланский «Интер» в матче Международного кубка чемпионов.
Встреча, прошедшая в китайском Нанкине, завершилась со счетом 2:1. На десятой минуте матча новичок туринского клуба Маттейс де Лигт отправил мяч в свои ворота, а на 68-й минуте отличился нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду.
В серии 11-метровых ударов точнее оказались футболисты «старой сеньоры» — 4:3.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Ранее сообщалось, что руководство лондонского «Тоттенхэма» заинтересовалось нападающим «Ювентуса» Пауло Дибалой.
Футбол. Международный кубок чемпионов
«Ювентус» (Турин, Италия) — «Интер» (Милан, Италия) — 2:1
Голы: 0:1 — де Лигт, 10 (автогол); 1:1 — Роналду, 68.