Стало известно когда перевезут тело погибшего после боя Дадашева в Россию

Генеральный секретарь Федерации бокса России (ФБР) Умар Кремлев рассказал о том, что организация намерена перевезти тело умершего после боя россиянина Максима Дадашева в ближайшее время, передает ТАСС.

Боксер умер после поединка с пуэрториканцем Сабриэлем Матиасом.

«Нам сказали, что тело доставят в Санкт-Петербург в течение трех-пяти дней. Думаю, мы постараемся сделать так, чтобы тело доставили быстрее. Мы уже отправили туда людей. В США идет взаимодействие по этому вопросу на дипломатическом уровне», — заявил Кремлев.

Дадашев умер от количества травм, нанесенных соперником. Врачи диагностировали отек мозга у россиянина и провели трепанацию, после чего он был введен в искусственную кому. Однако спасти спортсмена не удалось.

На счету 28-летнего боксера было 13 побед, 11 из которых — нокаутом. Поединок с Матиасом стал единственным поражением в его карьере.

Ранее сообщалось, что украинский боксер Александр Усик посвятил стих погибшему боксеру Дадашеву.