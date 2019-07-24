Загитова преподнесла милый подарок премьер-министру Японии
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в среду принял у себя в резиденции российскую фигуристку Алину Загитову, сообщает ТАСС.
Олимпийская чемпионка подарила чиновнику плюшевую собаку породы акита-ину.
«Мне приятно принять вас в своей резиденции. Хотелось бы поздравить вас с успехами в фигурном катании. Я также рад наблюдать за тем, как растет Масару», — заявил премьер-министр.
Масару — это собака той же породы, что и игрушка, подаренная Загитовой Абэ. Два года назад питомец стал презентом фигуристке от властей японской префектуры Акита и самого Абэ.
Премьер-министр также предлжоил россиянке вместе с собакой посетить историческую родину Масару — Акито. Однако фигуристке пришлось отвергнуть это предложение из-за того, что питомец плохо переносит перелеты.
На счету Загитовой золотые медали чемпионата Европы — 2018 и чемпионата мира 2019 года.
Ранее российская фигуристка показала фрагмент короткой программы будущего сезона.