Загитова преподнесла милый подарок премьер-министру Японии

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в среду принял у себя в резиденции российскую фигуристку Алину Загитову, сообщает ТАСС.

Олимпийская чемпионка подарила чиновнику плюшевую собаку породы акита-ину.

«Мне приятно принять вас в своей резиденции. Хотелось бы поздравить вас с успехами в фигурном катании. Я также рад наблюдать за тем, как растет Масару», — заявил премьер-министр.

Масару — это собака той же породы, что и игрушка, подаренная Загитовой Абэ. Два года назад питомец стал презентом фигуристке от властей японской префектуры Акита и самого Абэ.

Премьер-министр также предлжоил россиянке вместе с собакой посетить историческую родину Масару — Акито. Однако фигуристке пришлось отвергнуть это предложение из-за того, что питомец плохо переносит перелеты.

На счету Загитовой золотые медали чемпионата Европы — 2018 и чемпионата мира 2019 года.

Ранее российская фигуристка показала фрагмент короткой программы будущего сезона.