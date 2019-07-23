Ломаченко выразил соболезнования близким Дадашева

Двукратный чемпион Олимпийских игр, боксер Василий Ломаченко отреагировал на смерть российского спортсмена Максима Дадашева, погибшего в больнице в США, сообщает Sports.ru.

«Большая потеря для семьи и близких! Я спарринговал с Максом не один раз,у него сердце льва! Таким его я буду помнить всегда! Больше не могу подобрать слов...Мои соболезнования близким», — написал украинец под публикацией на своей официальной странице в социальной сети Instagram.

19 июля Дадашев участвовал в поединке с представителем Пуэрто-Рико Сабриэлем Матиасом за звание обязательного претендента на пояс Международной боксерской федерации.

После боя, остановленного его тренером в 11 раунде из-за опасения за жизнь спортсмена, боксера увезли в больницу. Там у него обнаружили кровоизлияние в мозг.

Доктора сделали трепанацию черепа, после чего дали неприятный, но не фатальный прогноз, что боксер пробудет в медицинском заведении еще несколько месяцев.

Через три дня Дадашев скончался от остановки сердца.

Ранее сообщалось, что экс-чемпион мира в тяжёлом весе по версии WBA, а ныне депутат госдумы Николай Валуев призвал не винить бокс в смерти Максима Дадашева.