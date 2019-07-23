Жена Дадашева прокомментировала смерть мужа душераздирающими словами

Супруга российского боксера Максима Дадашева, скончавшегося в больнице США 23 июля в возрасте 28 лет, прокомментировала смерть своего мужа, передает Sport24.

«Любовь моя! Ты навсегда в моем сердце, душа разрывается от боли без тебя! Настало самое тяжелое время в нашей семье», — подписала жена спортсмена под публикацией на официальной странице боксера в Instagram.

Дадашев 19 июля участвовал в поединке за звание обязательного претендента на пояс Международной боксерской федерации с пуэрториканцем Сабриэлем Матиасом. После 11 раунда тренер Бадди Макгирт решил прервать бой, так как увидел опасность для жизни Максима.

Дадашев плохо себя почувствовал, когда шел с ринга в раздевалку. Сразу после его увезли в больницу, где обнаружили кровоизлияние в мозг и сделали трепанацию черепа.

В понедельник у боксера остановилось сердце.

Ранее сообщалось, что российский промоутер, а также менеджер боксера Дениса Лебедева Андрей Рябинский призвал никого не винить в смерти Дадашева.