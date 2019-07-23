Семья Дадашева пожизненно будет получать выплаты от Федерации бокса России

Умар Кремлев, занимающий пост президента Фередации бокса России, рассказал, какая поддержка будет оказываться семье боксера Максима Дадашева, скончавшегося 23 июля в больнице США, передает ТАСС.

«Мы сделаем пожизненные выплаты семье Максима Дадашева. Будем поддерживать семью», — сообщил Кремлев.

19 июля Дадашаев бился за звание обязательного претендента на пояс Международной боксерской федерации с пуэрториканцем Сабриэлем Матиасом. По завершении 11 раунда тренер Бадди Макгирт принял решение остановить поединок, так как видел, что российский спортсмен получает слишком много ударов.

Дадашева отвезли в больницу, где сделали трепанацию черепа.

В понедельник у боксера остановилось сердце. Об этом рассказали в команде спортсмена.

Ранее сообщалось, что менеджер Лебедева Андрей Рябинский призвал никого не винить в смерти Дадашева.