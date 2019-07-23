Семья Дадашева пожизненно будет получать выплаты от Федерации бокса России

Умар Кремлев
Федерация бокса России

Умар Кремлев, занимающий пост президента Фередации бокса России, рассказал, какая поддержка будет оказываться семье боксера Максима Дадашева, скончавшегося 23 июля в больнице США, передает ТАСС.

«Мы сделаем пожизненные выплаты семье Максима Дадашева. Будем поддерживать семью», — сообщил Кремлев.

19 июля Дадашаев бился за звание обязательного претендента на пояс Международной боксерской федерации с пуэрториканцем Сабриэлем Матиасом. По завершении 11 раунда тренер Бадди Макгирт принял решение остановить поединок, так как видел, что российский спортсмен получает слишком много ударов.

Дадашева отвезли в больницу, где сделали трепанацию черепа.

В понедельник у боксера остановилось сердце. Об этом рассказали в команде спортсмена.

Ранее сообщалось, что менеджер Лебедева Андрей Рябинский призвал никого не винить в смерти Дадашева.