Тренер получившего отек мозга Дадашева не мог убедить его остановить бой

Наставник Максима Дадашева Бади Макгирт рассказал о том, как останавливал бой, из-за которого скончался российский боксер, передает портал Fightnews.

«Я не мог убедить его остановить бой. Но я видел, что он пропускает всё больше чистых ударов по мере того, как продолжался бой, и я спросил у себя, стоит ли оно того. Один удар может изменить жизнь этого парня, я не хотел этого допустить. Предпочёл, чтобы он злился на меня день или два, чем всю оставшуюся жизнь», — поделился мнением американский специалист.

Дадашев скончался от травм 23 июля. Он их получил в поединке за звание обязательного претендента на пояс Международной боксерской ассоциации в суперлегком весе против пуэрториканца Сабриеля Матиаса. Бой проходил 19 июля в США. Спортсмена отвезли в больницу сразу после того, как он сошел с ринга. Там ему сделали трепанацию черепа. В понедельник команда Дадашева сообщила, что у боксер умер из-за остановки сердца.

Ранее сообщалось, что президент Федерации бокса России будет разбираться в причинах смерти Дадашева.