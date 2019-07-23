Дочь Тутберидзе и три ее ученика выступят на первом этапе юниорского Гран-при

Стал известен состав российских фигуристов, которые выступят на первом этапе Гран-при среди юниоров сезона-2019/20 в Куршевеле, передает ТАСС.

Как сообщается на сайте Международного союза конькобежцев (ISU), в соревнованиях у девушек примут участие ученицы российского тренера Этери Тутберидзе Алена Канышева и Дарья Усачева.

В мужском одиночном катании выступит еще один воспитанник Тутберидзе Георгий Куница, а также Андрей Кутовой.

В танцах на люду Россию представят дочь Тутберидзе Диана Дэвис в дуэте с Глебом Смолкиным, а также Елизавета Шанаева и Девид Нарыжный.

Этап Гран-при среди юниоров в Куршевеле пройдет с 21 по 24 августа.

Ранее сообщалось, что Тутберидзе уехала в Америку.