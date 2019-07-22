«Динамо» может подписать Кокорина зимой

Известный динамовский болельщик Александр Шпрыгин заявил, что клуб должен подписать нападающего Александра Кокорина, передает «Спорт-Экспресс».

Контракт с «Зенитом» у Кокорина, который сейчас отбывает срок в белгородской колонии за две драки в центре Москвы, истек. Шпрыгин уверен, что московский клуб должен попробовать подписать футболиста.

«Кокорина надо брать в «Динамо». Увижу Орещука, Юрия Николаевича Белкина, гендиректор клуба, и скажу им об этом. Кокорина надо брать. И Смолова надо было выдергивать любыми путями в это межсезонье», — заявил он.

Кокорин уже выступал за московское «Динамо».

Ранее сообщалось, что директор колонии взял автограф у Павла Мамаева.