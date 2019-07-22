Рейнгольд высказался о противостоянии «Спартака» и «Туна»

Ветеран «Спартака» Валерий Рейнгольд высказался о противостоянии российского клуба и швейцарского «Туна» в третьем квалификационном раунде Лиги Европы, передает Sport24.

Рейнгольд заявил, что «Спартаку» по силам пройти «Тун».

«Хороший вариант, не такой уж и сильный соперник. В Швейцарии только «Базель» представляет большую угрозу, с остальными можно играть. Посмотрим, как «Спартак» будет дальше играть в чемпионате России, пока впечатление двоякое.

«Спартак» в последнее время вылетал в квалификации Лиги Европы от «Легии», «Санкт-Галлена» и «АЕЛа». В этом раунде играет вся Европа, сейчас потихонечку слабые команды будут отсеиваться, важно, чтобы «Спартак» не оказался в этой мусорной корзине», — заявил специалист.

Первый матч команды сыграют 8 августа в Швейцарии.

Ранее гендиректор «Спартака» высказался о сопернике команды в Лиге Европы.