Экс-игрок ЦСКА может вернуться в Россию

Нападающий «Жироны» Сейду Думбия может продолжить карьеру в чемпионате России, передает РИА «Новости».

По информации diaridegirona.cat, ивуарийский форвард не отправился с командой в Англию на предсезонный сбор. Отмечается, что руководство клуба и тренерский штаб не рассчитывают на футболиста в следующем сезоне.

В приобретении игрока заинтересованы несколько российских команд, а также турецкий «Генчлербирлиги».

В прошлом сезоне Думбия принял участие в 22 матчах за «Жирону», в которых забил три мяча.

Нападающий с 2010 по 2015 год выступал за московский ЦСКА. В составе красно-синих он стал трехкратным чемпионом и двукратным обладателем Кубка России.

Ранее агент форварда английского «Эвертона» Анри Чуквуемека Оникуру Гильям Костет-Бармада заявил, что его клиент отказал ЦСКА.