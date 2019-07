Тренера госпитализировали с сердечным приступом во время матча

Главный тренер бухарестского «Динамо» Еуджен Нягое был госпитализирован с сердечным приступом во время матча второго тура чемпионата Румынии против «Университати», передает РИА «Новости».

Как сообщил журналист Эмануэль Рошу в твиттере, специалист неожиданно упал на скамейке запасных, после чего сотрудники скорой помощи доставили его в больницу. Отмечается, что тренер был реанимирован по дороге в клинику и смог открыть глаза.

По словам Рошу, Нягое в последние два дня редко питался, однако пил много кофе и курил. Журналист добавил, что тренер испытывает серьезное давление из-за разногласий с руководством клуба.

Встреча завершилась поражением бухарестского «Динамо» со счетом 0:2.

BREAKING NEWS: Absolutely shocking stuff during the big Dinamo vs Craiova derby! Dinamo manager Neagoe collapsed on his bench. He is now taken care of by the doctors on the ambulance. Players are crying, fans petrified. Shocking scenes! pic.twitter.com/mSNHweOZmZ