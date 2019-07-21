Объявлен лучший игрок матча «Сочи» — «Зенит»
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Защитник петербургского «Зенита» Дуглас Сантос признан лучшим игроком матча второго тура чемпионата России против «Сочи», сообщает ТАСС.
Новичок сине-бело-голубых провел на поле все 90 минут.
Встреча между «Сочи» и «Зенитом», прошедшая на стадионе «Фишт», завершилась со счетом 2:0 в пользу петербургского клуба. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Ранее сообщалось, что главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко провел на своем посту 100 матчей.