Появилось новое фото обритых Кокорина и Мамаева из колонии

Новая фотография российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева появилась в сети, передает «Спорт-Экспресс».

Снимок выложила в своем телеграм-канале известная телеведущая Ольга Скабеева. Она посетила исправительную колонию (ИК) в Белгородской области, где сейчас находятся спортсмены.

На фото видны кровати с железными перилами. Также присутствует тюремные бирки заключенных, судя по которым Кокорин будет находиться лишен свободы до 7 декабря 2019 года, а Мамаев до 6 октября 2019 года.

Не так давно в интернете появилось видео, где осужденные игроки принимали участие в футбольном матче на территории ИК, что являлось нарушением протокола о содержании заключенных.

Ранее сообщалось, что осужденный по делу о двух драках в центре Москвы игрок петербургского «Зенита» Александр Кокорин пытается поддерживать спортивную форму.