Казань получит право на проведение чемпионата мира по водным видам спорта

Информацию подтвердил министр спорта Татарстана Владимир Леонов по результатам заседания бюро Международной федерации плавания (FINA), передает «РИА-Новости»..

«Два кандидата теперь на проведение чемпионатов мира 2025-го и 2027 года — Будапешт и Казань. Мы настаиваем на проведении чемпионата мира 2025 года», — сказал Леонов.

Также чиновник добавил, что город готов вместо Катара принять еще и чемпионат мира по водным видам спорта в 2023 году. По мнению госслужащего, Катар испытывает большие нагрузки, так как в ближайшее время должен провести чемпионаты мира по футболу и дзюдо.

Ранее сообщалось, что сборная России по синхронному плаванию завоевала золото в комбинации в произвольной программе на чемпионате мира по водным видам спорта.