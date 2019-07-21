На «Ростов Арене» произошло столкновение фанатов «Спартака» с ОМОНом

После завершения матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Ростовом» и московским «Спартаком» произошла потасовка, сообщает «Чемпионат.com».

В инциденте участвовали футбольные болельщики и сотрудники ОМОНа.

По окончании встречи в подтрибунном помещении стадиона «Ростов Арена» началась давка. Поводом для нее послужил конфликт между фанатами двух команд и специальным полицейским подразделением.

Сообщается, что во время инцидента сотрудники ОМОНа применили резиновые дубинки для усмирения гостей матча.

Встреча закончилась ничьей со счетом 2:2. «Ростову» предстоит встреча с тульским «Аасеналом», а «Спартак» сыграет с «Тамбовом».

Ранее был объявлен лучший игрок матча «Ростов» — «Спартак».