Получивший отек мозга после боя Дадашев находится в коме

Российский боксер Максим Дадашев, получивший серьезную травму в бою с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом, находится в медикаментозной коме, сообщает РИА «Новости».

По информации Washington Post, врачи сделали это после того, как успешно прооперировали спортсмена по поводу субдуральной гематомы.

Инцидент произошел в ночь на 20 июля в американском городе Оксон Хилл, где и проходил поединок боксеров. Перед финальным раундом команда россиянина запросила остановку боя из-за ухудшившегося самочувствия Дадашева. Покидая ринг, он упал в подтрибунное помещение.

Боксера госпитализировали. По дороге его вырвало, после чего он потерял сознание. Врачи диагностировали у спортсмена отек мозга и провели трепанацию черепа.

Несмотря на успешно прошедшую операцию, было решено ввести россиянина в медикаментозную кому.

Это поражение стало первым для 28-летнего боксера. На его счету 13 побед, 11 из которых — нокаутом.

Ранее сообщалось, что стали известны подробности состояния перенесшего трепанацию черепа российского боксера.