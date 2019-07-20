К Мамаеву и Кокорину подселили малолетнего убийцу

Российская журналистка Ольга Скабеева рассказала об условиях содержания нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

Скабеева заявила, что в бараке, где содержатся футболисты, находятся 22 человека. Сокамерниками спортсменов являются малолетний убийца и несовершеннолетний правонарушитель, виновный в мошенничестве.

Заключенные спят на двухъярусных койках, постельное белье им меняют раз в неделю.

8 мая Пресненский суд Москвы признал Мамаева, Кокорина, его брата Кирилла и детского тренера Александра Протасовицкого виновными по делу о двух драках, которые произошли в центре столицы в октябре 2018 года. Братья Кокорины получили по полтора года лишения свобода, тогда как Мамаеву и Протасовицкому был назначен срок в виде года и пяти месяцев.

В настоящее время Кокорин и Мамаев отбывают наказание в колонии в Белгородской области.

Ранее стали известны точные даты освобождения Мамаева и Кокорина.