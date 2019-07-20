Игрок «Марселя» продолжит карьеру в «Спартаке»

Нападающий «Марселя» Клинтон Н'Жье согласовал контракт с московским «Спартаком», передает «Матч ТВ».

Как сообщается в твиттере Total-Football, клубы также договорились о трансфере футболиста. Отмечается, что за переход ивуарийца красно-белые заплатят €6 млн.

В прошлом сезоне Н'Жье принял участие в 21 матче за «Марсель», в которых забил три мяча и отдал две передачи.

Ранее блогер Василий Уткин рассказал о своем отношении к трансферу из «Ростова» в «Спартак» атакующего полузащитника Ризиуана Мирзова.