Игрок «Марселя» продолжит карьеру в «Спартаке»

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Председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун на матче своего клуба Председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун на матче своего клуба
Председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун на матче своего клуба
РИА Новости

Нападающий «Марселя» Клинтон Н'Жье согласовал контракт с московским «Спартаком», передает «Матч ТВ».

Как сообщается в твиттере Total-Football, клубы также договорились о трансфере футболиста. Отмечается, что за переход ивуарийца красно-белые заплатят €6 млн.

В прошлом сезоне Н'Жье принял участие в 21 матче за «Марсель», в которых забил три мяча и отдал две передачи.

Ранее блогер Василий Уткин рассказал о своем отношении к трансферу из «Ростова» в «Спартак» атакующего полузащитника Ризиуана Мирзова.