Тренер получившего отек мозга в бою Дадашева объяснил причину поражения

Тренер перенесшего трепанацию черепа боксера Максима Дадашева Руслан Дотдаев прокомментирвал прошедший поединок с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом, сообщает «5 канал».

20 июля в городе Оксон Хилл, США прошел бой, перед финальным турниром которого у россиянина ухудшилось самочувствие. Покидая ринг, он упал в подтрибунное помещение.

Боксера госпитализировали. По дороге в больницу его стошнило после чего он потерял сознание. Врачи диагностировали у Дадашева отек мозга и провел трепанацию.

В результате инцидента поединок окончился победой Матиаса.

«У Макса сумасшедшие волевые качества. Думаю, он до последнего терпел. Он — спортсмен с большой буквы. У него большая любовь к боксу и такие же большие амбиции», — заявил специалист.

Он также отметил, что Дадашев вышел на высокий уровень без участия в подставных боях, всегда сражался с превосходившими по силе соперниками.

Это первое поражение в карьере 28-летнего спортсмена.

Ранее сообщалось, что Дадашев сможет вернуться к нормальной жизни после трепанации.