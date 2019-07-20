Федерация бокса России оплатит операцию получившему отек мозга Дадашеву
Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев заявил, что организация намерена взять на себя расходы на лечение боксера Максима Дадашева, получившего тяжелую травму в поединке, сообщает ТАСС.
В ночь на 20 июля в американском Оксон-Хилле прошел бой между россиянином и пуэрториканцем Субриэлем Матиасом, который был прерван командой Дадашева перед финальным раундом из-за ухудшения самочувствия спортсмена. Сходя с ринга, он упал в подтрибунное помещение.
Дадашева экстренно госпитализировали. По пути он потерял сознание. В больнице врачи диагностировали у него отек мозга. Боксеру провели трепанацию черепа.
«В данный момент мы пытаемся связаться с его командой, чтобы взять на себя все финансовое обеспечение по лечению спортсмена, его восстановлению и транспортировке, если это будет необходимо», — заявил Кремлев.
На счету 28-летнего россиянина 13 побед, 11 из которых — нокаутом. Это поражение стало первым в его карьере.
Ранее секундант получившего отек мозга Дадашева рассказал подробности боя.