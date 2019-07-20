Чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик назвал лучшего боксера в истории Украины.

Выбор атлета пал ни на братьев Кличко, ни на Александра Усика.

«Безусловно, Вася Ломаченко — лучший боксер в истории Украины. Я выбрал между двух: либо Вася, либо Саша Усик. По достижениям, безусловно, Саша.

Но все-таки как боксер, если учитывать боксерский IQ и всё остальное, я бы поставил на первое место Васю. У Саши так сложилась карта, что он выиграл все. Кличко? Владимира Кличко я бы поставил на третье место», — приводит слова атлета ua.tribuna.com.

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