Надаль высказался о скандальном теннисисте Кирьосе

Испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал о своем отношении к эпатажному австралийцу Нику Кирьосу.

Теннисист попал в испанца мячом в матче второго круга Уимблдона и не извинился.

«Прежде всего, я сказал, что Ник — хороший парень, у него удивительный талант, и он должен бороться за высокие позиции в рейтинге и самые крутые титулы. Я также сказал, что, по моему мнению, он должен научиться уважать своего противника, болельщиков и самого себя, потому что он часто слишком много говорит о том, что ему не нравится наш спорт.

Каждый волен делать то, что хочет, но Ник оказывает влияние на молодое поколение. Он популярен. Думаю, что мы должны демонстрировать лучшие ценности детям, которые смотрят на нас по телевизору. Думаю, что Роджер, Новак и я всегда уважали друг друга, а также остальных соперников, игру, болельщиков», — цитирует Надаля Tennis World USA.

Ранее сообщалось, что призовой фонд US Open-2019 станет самым большим в истории турниров «Большого шлема».