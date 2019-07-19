Джикия и Джано спели для Самедова в честь дня рождения

Игроки московского «Спартака» поздравили бывшего партнера по клубу Александра Самедова с днем рождения в инстаграме.

Поздравительное видео для хавбека опубликовали защитник красно-белых Георгий Джикия и полузащитник Джано Ананидзе. Самедову исполнилось 35 лет.

В составе столичной команды полузащитник стал чемпионом России сезона-2016/17.

В качестве поздравления футболисты спели для Самедова песню Елены Ваенги «Желаю».

В данный момент футболист является свободным агентом. Последний клуб, в котором он выступал, это самарские «Крылья Советов».

Ранее Сослан Джанаев рассказал о клевете со стороны руководства «Спартака».