Джикия и Джано спели для Самедова в честь дня рождения
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Игроки московского «Спартака» поздравили бывшего партнера по клубу Александра Самедова с днем рождения в инстаграме.
Поздравительное видео для хавбека опубликовали защитник красно-белых Георгий Джикия и полузащитник Джано Ананидзе. Самедову исполнилось 35 лет.
В составе столичной команды полузащитник стал чемпионом России сезона-2016/17.
В качестве поздравления футболисты спели для Самедова песню Елены Ваенги «Желаю».
В данный момент футболист является свободным агентом. Последний клуб, в котором он выступал, это самарские «Крылья Советов».
Ранее Сослан Джанаев рассказал о клевете со стороны руководства «Спартака».
Джано и Джикия поздравили Самедова с 35-летием �� pic.twitter.com/WXLLVwLdZ6— Руслан Абушкин (@abushkin) 19 июля 2019 г.