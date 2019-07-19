Панарин инвестирует миллионы ради пенсионеров
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин хочет заняться благотворительностью, сообщает Sports.ru.
Для этого он намерен инвестировать в ценные бумаги в США.
«У меня есть миллион долларов, который я со своей девушкой хочу инвестировать в ценные бумаги в Америке», — заявил хоккеист.
С каждой акции россиянин намерен получать по восемь процентов в год.
Эти деньги форвард хочет раздавать больным детям, пенсионерам и детским домам.