Панарин инвестирует миллионы ради пенсионеров

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин хочет заняться благотворительностью, сообщает Sports.ru.

Для этого он намерен инвестировать в ценные бумаги в США.

«У меня есть миллион долларов, который я со своей девушкой хочу инвестировать в ценные бумаги в Америке», — заявил хоккеист.

С каждой акции россиянин намерен получать по восемь процентов в год.

Эти деньги форвард хочет раздавать больным детям, пенсионерам и детским домам.

Ранее Панарина раскритиковали за слова о Путине.