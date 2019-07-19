Известны подробности убийства 20-летнего футболиста
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Стали известны подробности убийства игрока молодежной команды мексиканского «Дорадос де Синалоа» Мирша Франсиско Эррера Гастелума, сообщает Lenta.ru.
Как информирует источник, 22-летний футболист был убит на улице. Он стоял на перекрестке улиц, когда к нему подъехало несколько мотоциклистов.
Свидетели преступления сообщали, что юноша был шокирован происходящим. Компания ударила спортсмена ножом в сердце, после чего скрылась со словами «Вы тоже хотите?».
До этого сообщалось, что нападение на мексиканца было совершено в ресторане. Он скончался в больнице.
Следствие еще не завершено.
Ранее сообщалось, что был убит 20-летний футболист.