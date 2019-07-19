Известны подробности убийства 20-летнего футболиста

Стали известны подробности убийства игрока молодежной команды мексиканского «Дорадос де Синалоа» Мирша Франсиско Эррера Гастелума, сообщает Lenta.ru.

Как информирует источник, 22-летний футболист был убит на улице. Он стоял на перекрестке улиц, когда к нему подъехало несколько мотоциклистов.

Свидетели преступления сообщали, что юноша был шокирован происходящим. Компания ударила спортсмена ножом в сердце, после чего скрылась со словами «Вы тоже хотите?».

До этого сообщалось, что нападение на мексиканца было совершено в ресторане. Он скончался в больнице.

Следствие еще не завершено.

Ранее сообщалось, что был убит 20-летний футболист.