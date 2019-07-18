Панарина раскритиковали за слова о Путине

Заслуженный мастер спорта СССР Борис Михайлов рассказал про то, как относится к словам российского хокеиста Панарина про президента России Владимира Путина, сообщает портал Allhockey.

«Все имеют право на свое мнение: во что верить и верить ли вообще, Артемий может думать, как хочет. Но подобные реплики, на мой взгляд, не делают ему чести. Если бы он высказался таким образом о своем друге – это одно, но подобные фразы о Первом лице государства, человеке, который имеет беспрекословное уважение и доверие у граждан нашей страны – совсем другое», — отметил эксперт.

Также Михайлов добавил, что лучше бы 27-летний спортсмен обсуждал босса собственного клуба, чем главу государства.

Ранее сообщалось, что российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин вернулся из отпуска.