Путину предложили провести совместные спортивные мероприятия с Белоруссией

Президент России Владимир Путин получил предложение от президента Белоруссии Александра Лукашенко подумать о том, чтобы совместно подавать заявку на проведение спортивных мероприятий, сообщает Sport24.

«Мы принимаем на высоком уровне самые масштабные международные спортивные соревнования. Это успешно проведенный Россией чемпионат мира по футболу 2018 года и II Европейские игры 2019 года‚ которые буквально месяц назад прошли в Белоруссии», — заявил глава Белоруссии на проходящем в Санкт-Петербурге VI Форуме регионов России и Белоруссии.

Возможно, нам следует подумать о проведении подобных соревнований в рамках единой заявки Белоруссии и России с финансированием за счет бюджета Союзного государства. Это позволит стимулировать развитие туристической отрасли в наших странах», — добавил глава государства.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин предложил объединить подготовку России и Белоруссии к предстоящим Олимпийским Играм в Пекине и Токио.