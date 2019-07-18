Бывшая Аршавина обсуждает секс с детьми

Бывшая гражданская супруга экс-футболиста Андрея Аршавина Юлия Барановская рассказала о воспитании детей, передает СтарХит.

У пары родилось два сына и одна дочь.

«Я не напрягаю детей вопросами, кем они хотят стать. У многих взрослых этот вопрос вызывает ступор. Младший сын вообще не думает об этом, а у старшего каждый день что-то новое: хочет стать и президентом, и футболистом, и фокусником. Я поддержу любой его выбор», — заявила телеведущая.

Также она отметила, что не боится говорить с детьми на темы интимного характера.

«Старший сын и дочь в таком возрасте, когда их интересует тема отношений между мужчиной и женщиной. Конечно, они задают неудобные вопросы — мы о разнице полов с ними говорили. Вообще, я не считаю правильным, стесняться бесед на эту тему. Раньше зачем-то пугали словом «секс», — добавила Барановская.

Вероятно, такой подход и правда помогает детям.

По словам матери детей Аршавина, ее ни разу не вызывали в школу из-за плохих оценок или поведения. Дочь окончила младшую школу круглой отличницей.

Ранее сообщалось, что Аршавин выступает против натурализации в сборной.