Штурм Зоны 51: Ибрагимович рассказал, чего там точно не найдут

Игрок клуба высшего футбольного дивизиона США (MLS) «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович пошутил по поводу Зоны 51 в интервью пресс-службе.

У шведского нападающего спросили, что, по его мнению, может находиться на военно-воздушной американской базе. На что футболист ответил, что точно не он сам.

«Очевидно, что в Зоне 51 нет другого Златана, потому что он здесь», — пошутил форвард.

На вопрос, пустили бы его в секретную зону, Ибрагимович заявил, то у него есть собственная Зона 51.

Зона 51 примечательна тем, что вокруг нее есть много слухов и домыслов, согласно которым на территории этой военной базы находятся обломки кораблей пришельцев. Недавно в фейсбуке был запущен флешмоб. Пользователям предлагали оставить подпись, чтобы пойти на штурм зоны и найти там НЛО.

Ранее сообщалось, что Ибрагимович стал лучшим игроком года в MLS.