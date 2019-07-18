Семак хочет продлить контракт с Кокориным

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал о том, что ждет нападающего сине-бело-голубых Александра Кокорина после освобождения из колонии, сообщает «СЭ».

8 мая Пресненским судом Москвы форвард вместе с братом Кириллом и хавбеком «Краснодара» Павлом Мамаевым были осуждены по делу о двух драках в центре столицы на полтора года и год и пять месяцев колонии общего режима соответственно.

30 июля контракт Кокорина с клубом истекает.

«Зенит» не сможет продолжить следить за состоянием здоровья Кокорина по окончании контракта. Но я был бы рад его возвращению в команду. Хотелось бы, чтоб он поскорее вернулся к тренировках с нами и заключил новый контракт», — сказал Семак.

Ранее экс-заключенный рассказал об ожидающих Кокорина и Мамаева наказаниях.